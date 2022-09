Wood kaufte auch Aktien des Molekulardiagnostik-Unternehmens Exact Sciences, der viertgrößten ARKK-Position, nach. Die Investorin stockte außerdem ihre Wetten auf Twilio, Draftkings, UiPath, Tusimple und Ginkgo Bioworks für ihren Flaggschiff-Fonds auf.

Ihre Shoppingtour tätigste sie inmitten eines heftigen Ausverkaufs an der Börse, nachdem der US-Inflationsbericht für August schlechter ausfiel als erwartet. Anleger flohen aus dem Markt und vor allem aus Tech-Titeln, da der Optimismus hinsichtlich einer weniger aggressiven Zinspolitik der Fed schwindet.

Wood ist nach wie vor der Ansicht, dass eine Deflation derzeit die größere Gefahr darstelle. So sagte sie am Dienstag zu Investoren, dass die Fed mit ihren großen Zinserhöhungen einen politischen Fehler begehe. Sie betonte außerdem erneut ihre Überzeugung in Bezug auf Innovationsaktien: "Innovation löst Probleme. Wir glauben, dass wirklich bahnbrechende Innovationen auf den globalen Aktienmärkten mit rund acht Billionen US-Dollar bewertet sind, und wir glauben, dass diese acht Billionen US-Dollar in den nächsten acht bis zehn Jahren auf über 200 Billionen US-Dollar anwachsen werden."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

