Canada Silver Cobalt schließt Inbetriebnahme von hochgradigen Verarbeitungs- und Gravitationsanlagen in Einrichtung TTL ab

TTL ist nun bereit, hochgradiges mineralisiertes Material und Berge von nahe gelegenen Minen zu Silber-Doré-Barren zu verarbeiten

Coquitlam (British Columbia), 14. September 2022. Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW, OTC: CCWOF, Frankfurt: 4T9B) („Canada Silver Cobalt“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die zu 100 % unternehmenseigene hochgradige Verarbeitungsanlage Temiskaming Testing Labs (TTL), die ohne Abflüsse auskommt, vollständig in Betrieb und bereit ist, das hochgradige mineralisierte Material vom Cobalt Camp zu Silber-Doré-Barren zu verarbeiten, wofür sie ursprünglich konzipiert wurde.

„Wir haben die Einrichtung TTL umgebaut, einschließlich der Aufrüstung des sekundären Brechkreislaufs und der Installation einer neuen Gravitationsanlage. TTL ist nun bereit, mit der Verarbeitung von hochgradigem mineralisiertem Material und Bergen von den Abbaukonzessionsgebieten in der Region zu beginnen, einschließlich der Berge der unternehmenseigenen, vormals produzierenden Mine Beaver und der Mine Castle. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau unserer Fähigkeiten als voll integrierter Bergbaubetrieb bis hin zur Produktion von Silber-Doré-Barren“, sagte CEO Frank J. Basa, P.Eng.

Die 20.000 ft² große Einrichtung TTL befindet sich in der Stadt Cobalt in Ontario, im Zentrum des historischen Cobalt Mining Camp, wo in den 1900er-Jahren 600 Millionen oz Silber und 30 Millionen lbs Kobalt produziert wurden. Die Einrichtung wurde 1941 von der Regierung von Ontario an ihrem heutigen Standort als öffentliche Einrichtung errichtet, die Labordienstleistungen, hochwertige Erzverarbeitung und einen Barrenofen für die nahe gelegenen Bergbaubetriebe bot. In den Anfängen des Silberabbaus in der Region wurde sie von Unternehmen wie Agnico Eagle und Teck genutzt, um über 2 Millionen oz Silber pro Jahr in Silber-Doré-Barren zu gießen. Mit dem Barrenofen von TTL goss Canada Silver Cobalt im Jahr 2019 als Machbarkeitsnachweistest drei Silber-Doré-Barren aus dem Endmaterial der Mine Castle.