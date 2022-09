Wechselstimmung bei Arbeitnehmern - Richard Kraus verrät, warum Handwerksbetriebe zum Jahreswechsel die größten Chancen auf neue Bewerber haben (FOTO)

Limburg (ots) - Richard Kraus hat sich als Geschäftsführer der Kraus Consulting

GmbH der Aufgabe verschrieben, Handwerksbetrieben planbar zu mehr Bewerbern zu

verhelfen. Seine eigene Expertise im Social Recruiting und ein gut aufgestelltes

Team von Recruiting-Experten machen es ihm möglich, auch Fachkräfte abzuholen,

die nicht aktiv nach neuen Stellen suchen.



Die Tage zwischen den Jahren, sprich zwischen Weihnachten und Neujahr, sind für

die meisten Berufstätigen eine Zeit der Besinnung. Doch für Handwerksbetriebe

beginnt damit auch eine mitunter schwierige Zeit. "Mit der Besinnung kommt oft

auch die Erkenntnis, sich beruflich neu orientieren zu wollen oder eine neue

Herausforderung zu suchen", sagt Richard Kraus, Geschäftsführer der Kraus

Consulting GmbH. Angesichts der ohnehin schon schwierigen Lage aufgrund der

fehlenden Fachkräfte also keine guten Aussichten. Oder? "Ganz im Gegenteil. Denn

diese Zeit sollten Handwerksbetriebe nutzen, um das wechselwillige Personal

anderer Betriebe gezielt anzusprechen und für das eigene Unternehmen zu

begeistern", sagt der Experte.





Mit seinem Team unterstützt der Recruiting-Experte Handwerksbetriebe dabei,sichtbar zu werden und eine attraktive Arbeitgebermarke zu repräsentieren. Dabeisetzt er auf Social-Media-Recruiting und spricht damit auch diejenigenFachkräfte an, die grundsätzlich zu einem Wechsel bereit wären, es selbst abernoch nicht wissen. Im Folgenden verrät Richard Kraus, warum Handwerksbetriebegerade in dieser Zeit die besten Chancen auf neues Personal haben.1. Der Winter als Leerlauf-Saison - und damit die beste Zeit zum WechselnZu Beginn eines jeden neuen Jahres befinden sich zahlreiche Fachkräfte aufJobsuche, weil sie mit ihrem bisherigen Arbeitgeber nicht vollends zufriedenwaren. Dieses Phänomen ist in den verschiedenen Branchen allerdingsunterschiedlich stark ausgeprägt. Vor allem betroffen sind jene Branchen, derenAuftragsvolumen im Winter stark abflaut. Darunter Bauunternehmen, Dachdecker,Zimmereien, Maurer oder auch Galabau-Unternehmen. Das geht mitunter so weit,dass die Betriebe ihre Mitarbeiter nicht mit genügend Arbeit versorgen können.Die Folge: Langeweile und der Wunsch nach einer neuen Herausforderung.2. Flucht vor Überarbeitung - wie Betriebe in der SHK-Branche Fachkräfte abholenDem Wechselwunsch aufgrund von Unterforderung steht jener aufgrund vonÜberforderung entgegen. Während andere Betriebe kaum Aufträge generieren, könnensich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker in den Wintermonaten vor Anfragenkaum retten. Notdienste arbeiten teilweise rund um die Uhr, um die vom Frostgeschädigten Leitungen zu reparieren und Heiz- oder Klimageräte am Laufen zuhalten. Die Folge: überarbeitete Mitarbeiter und damit auch hier, der Wunscheiner anderen Tätigkeit nachzugehen.3. Die Feiertage bieten Gelegenheit zur ReflexionDie Gründe für einen Jobwechsel sind vielfältig. Besonders zum Jahreswechsellassen sich aber bestimmte Einflussfaktoren festhalten. So bietet beispielsweisedie freie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr die Gelegenheit, zur Ruhe zukommen, sich mit Freunden und Familie auszutauschen und seine gegenwärtigeSituation zu reflektieren. Nicht selten stellen viele Beschäftigte dann fest, inihrer jetzigen Position nicht ganz zufrieden zu sein. Das mag am Betrieb selbst,den Arbeitsbedingungen, fehlenden Benefits oder auch persönlichen Zielen liegen.Die Folge bleibt jedoch auch hier das Streben nach einer neuen Beschäftigung.Die Zeit für sich nutzen - wechselwillige Kandidaten überzeugenDie genannten Faktoren stauen sich über das Jahr hinweg bei den Mitarbeitern anund führen mitunter zu großem Frust. Damit einhergehend, steht der Wechsel zueinem anderen Arbeitgeber vielen Angestellten nahe. Betriebe aus dem Handwerkmüssen diese Zeit nutzen, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentierenund für genau diese wechselwilligen Kandidaten sichtbar zu werden. Wer esschafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und potenzielle Bewerber mitherausragenden Benefits und Alleinstellungsmerkmalen von sich zu überzeugen,kann damit als Sieger aus dieser Zeit hervorgehen und mit neuen Fachkräften undfrischem Wind in das neue Jahr starten.Sind auch Sie auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal für IhrenHandwerksbetrieb und wünschen sich professionelle Unterstützung? Melden Sie sichjetzt bei Richard Kraus (https://richardkraus.de/) von der Kraus Consulting GmbHund vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Kraus Consulting GmbHRichard Kraushttps://www.richardkraus.deE-Mail: mailto:info@richardkraus.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162132/5321061OTS: Richard Kraus