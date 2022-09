CREDIT SUISSE stuft Inditex auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 20,50 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da der Modekonzern seine Erwartungen im zweiten Quartal übertraf, hob Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie an. Er rechne angesichts der sich eintrübenden Wachstumsaussichten in den Schwellenländern aber mit einem weiteren Kursrückgang./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 12:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +4,33 % auf 22,64EUR erreicht.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 21,50

Kursziel alt: 20,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m