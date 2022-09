Die DigiDuck GmbH startet eine neue Form des digitalen Wissenstransfers für Unternehmen und ihre Mitarbeiter

Grevenbroich (ots) - Die Anfang 2022 gegründete DigiDuck GmbH hat für

Unternehmen eine personalisierbare Onlineplattform entwickelt, über die deren

Mitarbeiter rechtlich notwendige Unterweisungen und Informationen mehrsprachig

vermittelt bekommen und das erlernte Wissen über Online-Abschlusstests

nachweisen können.



Für Unternehmen jeglicher Größe gibt es immer mehr Herausforderungen, ihren

Mitarbeitern die regelmäßigen, rechtlich notwendigen Unterweisungen und

Informationen zukommen zu lassen. Viele Geschäftsführer und Unternehmer sind

sich gar nicht darüber bewusst, dass Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Bisher erfolgte ein solches Wissenstransfers in sogenannten Präsenztrainings.

Diese sind aber zeit- und kostenintensiv. Hinzu kommt, dass nicht immer alle

Mitarbeiter wegen Urlaub oder Krankheit daran teilnehmen können. Kommt noch die

wachsende Zahl an internationalen Mitarbeitern dazu, so dass eine Sprache zur

Vermittlung kaum ausreicht. Gerade bei Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter

viel unterwegs und kaum in der Firmenzentrale sind (z.B. Logistik, Außendienst,

etc.), sind solche Präsenztrainings schwer durchzuführen.