MolecuLight wird in 8 Vorträgen und Postern auf der Wounds Australia 2022 Conference vorgestellt

TORONTO und SYDNEY, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , der führende Anbieter von Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung zur Echtzeit-Erkennung von Wunden mit erhöhten bakteriellen Belastungen, gibt bekannt, dass seine MolecuLight-Wundbildgebungsplattform in 8 Präsentationen und Postern auf der Wounds Australia 2022 vorgestellt wird. Die nationale Fachtagung findet vom 14. – 17. September 2022 in Sydney, Australien, statt.

„Die Wounds Australia 2022 bringt führende Kliniker, Forscher und die Industrie zusammen, um sich über die besten Praktiken in der Wundversorgung auszutauschen und so die Wundversorgung und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern", sagt Terry Swanson , NP, stellvertretender Vorsitzender des International Wound Infection Institute, Ko-Vorsitzender der Wounds Australia 2022 Conference und internationaler Experte für Wundmanagement und Wundinfektion. „Dazu gehört auch die Vorstellung neuer Bildgebungstechnologien, die zur Verbesserung der Reinigung und des Debridements von Wunden beitragen, wie z. B. die neuartigen MolecuLight-Bildgebungsgeräte für den Point-of-Care-Bereich, die das Vorhandensein und den Ort erhöhter bakterieller Belastung in Wunden aufzeigen. Diese Diagnosetechnologien entwickeln sich zu wichtigen Instrumenten für die Entscheidungsfindung bei der Wundversorgung am Point-of-Care, und wir freuen uns sehr, dass ihre klinischen Ergebnisse in der kommenden Woche in mehreren Vorträgen und Postern vorgestellt werden."

Die klinischen Poster und die Vorträge mit dem MolecuLight i:X der Wounds Australia 2022 sind:

(a) Klinische Poster:

Aufdeckung der hohen Prävalenz von Bakterien in postoperativen Wunden mit Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung

Kylie Sandy-Hodgetts , Charles A. Andersen , Omar Al-Jalodi , Laura Serena , Christina Teimouri , Thomas E. Serena

⇓ Poster herunterladen

Ein Bild ist mehr wert als 10.000 Mikroben: Wie die Fluoreszenzbildgebung die IWGDF-Kriterien für den Nachweis der bakteriellen Belastung bei diabetischen Fußgeschwüren erweitert

Thomas E. Serena , David Armstrong

⇓ Poster herunterladen