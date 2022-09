Bauindustrie Bahn soll sich von Beteiligungen trennen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bauindustrie fordert den Bund auf, in den kommenden Jahren ausreichend Geld bereitzustellen, um das Schienennetz konsequent zu sanieren. Dazu solle der Bund auch das Beteiligungsportfolio der bundeseigenen Deutschen Bahn AG überdenken, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



"Der Bund sollte sowohl einen Schienenfonds einrichten als auch die Bahn gemeinsam mit dem Bund prüfen, welchen Beitrag die vielen hundert Auslandsbeteiligungen zu der künftigen Gemeinwohlorientierung beitragen und sich gegebenenfalls von ihnen trennen", so Müller. "Die Erlöse sollten in das Schienennetz investiert werden." Er begrüßte die neue Strategie der Bahn AG als Netzbetreiber, künftig Streckenabschnitte komplett zu sanieren.