Smurfit Kappa eröffnet Netzwerk aus 5 E-Commerce Packaging Hubs in Deutschland / Verpackungsentwicklung, Simulation und Laborprüfungen aus einer Hand (FOTO)

Hamburg (ots) - Smurfit Kappa hat ein Netzwerk aus 5 E-Commerce Hubs in

Deutschland eröffnet und bietet an diesen Standorten agile

Verpackungsentwicklung, Verpackungstests und -simulationen sowie Laborprüfungen

aus einer Hand an. Das Netzwerk der E-Commerce Hubs spannt sich, mit den

Standorten Hamburg, Waren an der Müritz, Neuss, St. Leon-Rot und Plattling, über

die ganze Republik und findet so regionalen Anschluss an große

Wirtschaftsstandorte des Landes. Die Hubs sind speziell darauf ausgerichtet,

Online-Händler in der Gestaltung ihrer optimalen Verpackungen zu unterstützen.

Die Eröffnung dieser Plattformen resultiert aus der steigenden Nachfrage nach

hochqualitativen und nachhaltigen Versandverpackungen, die funktional den

Anforderungen der gesamten Lieferkette standhalten.



Smurfit Kappa (https://www.smurfitkappa.com/de) ist durch die gebündelten

Kompetenzen der E-Commerce Hubs dazu in der Lage, mittels leistungsstarker

Systeme komplexe Belastungsketten zu simulieren und die jeweiligen Ergebnisse

direkt in die Verpackungsentwicklung einfließen zu lassen. Das Unternehmen setzt

beispielsweise Rüttelplatten ein, die den Transport in Post-Transportern

simulieren oder führt Falltests durch, die die Stabilität und den Produktschutz

von Verpackungen und Packgütern auf die Probe stellen. Durch die bestehende

ISTA-Zertifizierung der Smurfit Kappa Labore können die neuen

Verpackungslösungen umfassend geprüft und die hohen Anforderungen an

Verpackungen seitens bekannter Online-Plattformen, wie z.B. Amazon, eBay oder

Alibaba, vollumfassend erfüllt. Die Lizenzierung der Verkaufs- und

Serviceverpackungen kann ebenso direkt über die Anbindung zu Recycling Dual

vorgenommen werden