PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am Vortag haben die europäischen Börsen am Mittwoch nochmals etwas nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,52 Prozent auf 3567,56 Punkte. Auch an der Wall Street stockte die Kurserholung, nachdem die New Yorker Indizes am Vortag besonders stark abgerutscht waren.

