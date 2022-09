Essen (ots) - Die NRW-Landesregierung will den grünen Umbau des StahlherstellersThyssenkrupp mindestens mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetragunterstützen. Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Donnerstagausgabe) hat das Kabinett von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) inseiner jüngsten Sitzung beschlossen, mit der Konzernspitze eineAbsichtserklärung zur Ko-Finanzierung der geplanten wasserstoffbetriebenenDirektreduktionsanlage am Standort Duisburg zu unterzeichnen.Ministerpräsident Wüst sprach gegenüber der WAZ von einem "starken Signal ineiner für die energieintensive Stahlbranche schwierigen Zeit".NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte der WAZ: "DieLandesregierung ist sich einig, ihren Teil zum Gelingen des Projektes beitragenzu wollen und die Investition des Unternehmens mindestens mit einem mittlerendreistelligen Millionenbetrag zu unterstützen." Mit der Direktreduktionsanlagewerde der erste große Schritt zur klimaneutralen Stahlindustrie in NRW gemacht,so Neubaur. Thyssenkrupp plant nach eigenen Angaben in Duisburg die größteDirektreduktionsanlage Deutschlands für die grüne Stahlproduktion. Es wirderwartet, dass neben dem Land NRW auch das Bundeswirtschaftsministerium eineKo-Finanzierung leisten wird.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5321216OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung