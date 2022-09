Turn Biotechnologies bringt die eTurna(TM)-Plattform auf den Markt, die speziell für die Verabreichung von Nukleinsäuretherapeutika entwickelt wurde

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die proprietäre Plattform ist

vielseitig anwendbar und bei verschiedenen Substanzen und Verabreichungswegen

gleichermaßen wirksam



Turn Biotechnologies, ein auf Zellverjüngung spezialisiertes Unternehmen, das

neuartige mRNA-Medikamente zur Heilung unbehandelbarer, altersbedingter

Krankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine neuartige Plattform zur

sicheren und effektiven Verabreichung von Nukleinsäuretherapeutika entwickelt

hat - eine wichtige Erweiterung des Geschäftsbereichs des Unternehmens.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die eTurna Platform(TM) wurde für die nächste Generation der Präzisionsmedizinentwickelt. Sie ermöglicht es, eine Vielzahl von Substanzen, dieunterschiedliche Verabreichungswege erfordern, fein abzustimmen und aufbestimmte Gewebe und Zellen auszurichten. Das Unternehmen wird die Technologiefür die Verabreichung von mRNA-Medikamenten nutzen, die mit der firmeneigenenERA(TM)-Plattform (Epigenetic Reprogramming of Aging) entwickelt wurden.eTurna(TM) kann auch andere therapeutische Substanzen im Rahmen vonKooperationen transportieren, die das Potenzial neuer Therapeutika erschließenund gleichzeitig die Expansion der Verabreichungsplattform vorantreiben würden."Unsere Plattform überwindet die ultimative Barriere für die mRNA-Medizin, indemsie es ermöglicht, Therapien präzise an ihre Ziele zu bringen", sagte AnjaKrammer, CEO von Turn Bio. "Außerdem ist sie extrem vielseitig und in der Lage,mRNA und große Substanzmengen zu verkapseln und zu stabilisieren, umFormulierungen herzustellen, die für eine breite Palette von Therapienentwickelt werden können, um die Art und Weise, wie wir Krankheiten behandeln,zu verändern."Die Suche nach einem wirksamen Träger für die gezielte Verabreichung vonNukleinsäuren und anderen Therapien stellt für Forscher weltweit eineHerausforderung dar. Herkömmliche Lipidträger, die in erster Linie für dieVerabreichung von Impfstoffen entwickelt wurden, haben sich für vieleAnwendungen als ungeeignet erwiesen, da sie instabil sind und eine schlechteBioverfügbarkeit, Löslichkeit und Absorption im Körper aufweisen. Diese Problemestellen eine Herausforderung für die Verabreichung dar und können bei Patientenschwere Nebenwirkungen hervorrufen.Die Nanostrukturträger von Turn Bio umgehen diese Probleme, können fürindividuelle Therapien angepasst und für die Verwendung über verschiedeneVerabreichungswege abgestimmt werden. Die Plattform wird einzigartigeFormulierungen herstellen, um die richtige mRNA oder andere Substanzen präzisezu den richtigen Organen, Geweben und Zelltypen zu lenken.eTurna wurde vom CMC-Team von Turn Bio entwickelt, das auf fast acht Jahrzehnte