OLDENBURG (dpa-AFX) - Beim börsennotierten Fotodienstleister Cewe bahnt sich ein Ende des Machtvakuums an der Spitze der operativen Unternehmensleitung an. Spätestens zum 1. April kommenden Jahres werde Yvonne Rostock die Funktionen einer Vorstandsvorsitzenden (CEO) sowie die Gesamtverantwortung für den Vertrieb der Cewe-Gruppe übernehmen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Oldenburg mit. Die 50-Jährige soll in diesen Funktionen die Nachfolge des unter den Eigentümern wegen seines Führungsstils und mangelnder Frauenförderung umstrittenen Christian Friege übernehmen.

Jetzt ist hier eine Entscheidung gefallen. Die Neumüller Cewe Color Stiftung berief Rostock in einer Sitzung am Dienstag zur eigenen Vorstandsvorsitzenden (CEO) und im kommenden Jahr soll sie dann auch die Leitung des Fotodienstleisters übernehmen. Sie ist den Cewe-Angaben zufolge seit Anfang 2019 Managing Director der Coty-Gruppe und verantwortet dort die Bereiche Prestige und Consumer Beauty in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zuvor hatte sie fast zwei Jahrzehnte in verschiedenen Managementfunktionen im In- und Ausland für L'Oréal gearbeitet. Ihre Karriere habe sie 1998 bei Henkel begonnen. "Es freut mich sehr, dass wir mit Yvonne Rostock eine national und international so erfahrene Managerin für unser Unternehmen gewinnen konnten. Sie hat in ihrer 25-jährigen Karriere eindrucksvoll gezeigt, dass sie Geschäfte weiterentwickeln und erfolgreich transformieren kann", sagte Rolf Hollander, Vorsitzender des Kuratoriums der Neumüller Cewe Color Stiftung, der den Abgang Frieges mit forciert hat.

Anfang April hatte das Kuratorium der Stiftung mitgeteilt, dass sich trotz der "durchaus akzeptablen bis guten Arbeit Frieges seit längerer Zeit Bedenken gegen Frieges Leistungen und gegen sein Verhalten herausgebildet haben". Zwei Drittel der Kuratoriumsmitglieder seien überzeugt, dass Friege nicht mehr das nötige uneingeschränkte Vertrauen für eine Vertragsverlängerung habe - aus persönlichen wie aus inhaltlichen Gründen.