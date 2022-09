Heute an der Wall Street eine leichte Errholung - aber damit ist der heftige Aktien-Abverkauf nach den höheren Daten zur Inflation in den USA von gestern noch lange nicht wettgemacht: viele erwarten sogar eine 100 Basispunkte-Anhebung der Zinsen nächste Woche durch die Fed. Aber wir sind wohl jetzt am "peak hawkishness": die Fed wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht um 100 Basispunkte anheben. Dass die Märkte gestern so falsch lagen und dann ein geradezu biblischer Abverkauf fast alle Aktien in die Tiefe zog, liegt an der Konditionierung der Märkte in den letzten Jahren durch die Fed ("dein Freund und Helfer"), die deshalb davon ausgingen, dass die US-Notenbank bald umsteuern würde, wenn die Daten zur Inflation nur etwas zurück gehen. Das Volumen der Call-Optionen lag gestern auf Allzeithoch - und dann kam der Weg des größten Schmerzes..

Hinweise aus Video: