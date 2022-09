Unter anderen wichtigen New Yorker Indizes war das Bild gemischt: Der breit aufgestellte S&P 500 gab zuletzt knapp um 0,03 Prozent auf 3931,34 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen stand 0,25 Prozent höher bei 12 064,28 Punkten. Tech-Werte gelten als besonders zinsabhängig. Sie hatten daher am Vortag stärker darunter gelitten, dass die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter hohem Druck bleibt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag bleiben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig. Der Dow Jones Industrial ließ sich nur zeitweise auf einen zaghaften Erholungsversuch ein: Zwei Stunden vor Schluss lag er wieder leicht mit 0,23 Prozent im Minus bei 31 034,85 Punkten. Kurz war er im frühen Handel unter die Marke von 31 000 Punkten gefallen, womit er ein weiteres Tief seit Mitte Juli erreichte.

