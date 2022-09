Innovations- und Entwicklungskonferenz in Nanjing zum 120-jährigen Jubiläum der Nanjing Normal University

NANJING, China, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Nach zwölf Jahrzehnten stetig wachsender Spitzenleistungen feierte die Nanjing Normal University (NNU) ihr 120-jähriges Bestehen am 10. September, dem 38. chinesischen Lehrertag und dem Mittherbstfest. Ehemalige und Gäste aus allen Bereichen und Fakultäten, Mitarbeiter und Studierende kamen zusammen, um die 120-jährige Geschichte der NNU zu feiern. Die Innovations- und Entwicklungskonferenz anlässlich des 120. Jahrestages der Gründung der Nanjing Normal University fand im Sportzentrum auf dem Xianlin Campus statt.

Zu den Teilnehmern gehörten Du Yubo, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses und Vorsitzender der Chinesischen Vereinigung für Hochschulbildung, Hu Jinbo, Sekretär des Ausschusses der KPCh für die Universität Nanjing, Xiang Zhang, Direktor der University of Hong Kong, und Ma Xin, Vizegouverneur der Volksregierung der Provinz Jiangsu, die Glückwünsche an alle Lehrkräfte und Studierenden der NNU sowie an die ehemaligen Studierenden aus allen Gesellschaftsschichten im In- und Ausland überbrachten.