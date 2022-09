Emily Ratajkowski zieht im Silk Poppy Skirt von LILYSILK in New York die Blicke auf sich

NEW YORK, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren,war die bevorzugte Kleidung von Supermodel Emily Ratajkowski, die am 23. August auf dem Weg zu einem Konzert in den Straßen von New York mit dem Minimalist Aesthetic Silk Poppy Skirt von LILYSILK gesichtet wurde.

Ratajkowski, amerikanisches Model sowie Schauspielerin und Autorin, sah so stylisch aus, dass mehrere Top-Medien über ihren Streetlook berichteten, unter anderem die britische Vogue , die niederländische Elle und Harper's Bazaar , in denen es hieß, sie habe „das romantische Ensemble mit einem Paar schwarzer kniehoher Cowgirl-Stiefel aufgepeppt." Emily Ratajkowski war bereits auf dem Laufsteg der Pariser Modewoche und der Mailänder Modewoche zu sehen. Anfang dieses Jahres nahm sie auch an der Fernseh-Talkshow ZIWE teil, in der es um die Stärkung der Rolle der Frau ging.