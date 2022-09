Too big to fail, Kommentar zu Uniper von Lutz Knappmann

Frankfurt (ots) - Wie dramatisch die Entwicklungen im europäischen Energiemarkt

derzeit auseinanderdriften, belegen allein die Schlagzeilen vom Mittwochmittag:

Da kündigt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Gesetz an, um

übermäßige Gewinne von Energieunternehmen, die seit Monaten von den massiven

Preissteigerungen profitieren, abzuschöpfen und umzuverteilen. Nahezu zeitgleich

bestätigt Deutschlands größter Gasimporteur Uniper, dass er mit der

Bundesregierung über seine mögliche Verstaatlichung verhandelt.



In beiden Fällen muss also der Staat eingreifen: einerseits, um zu verhindern,

dass Energiekonzerne auf Kosten ihrer Kunden schwindelerregende Gewinnsprünge

verbuchen. Andererseits, um zu verhindern, dass der größte deutsche Gashändler

kollabiert - und damit die Energieversorgung von Millionen Privat- und

Unternehmenskunden gefährdet.





In beiden Fällen muss also der Staat eingreifen: einerseits, um zu verhindern,
dass Energiekonzerne auf Kosten ihrer Kunden schwindelerregende Gewinnsprünge
verbuchen. Andererseits, um zu verhindern, dass der größte deutsche Gashändler
kollabiert - und damit die Energieversorgung von Millionen Privat- und
Unternehmenskunden gefährdet.

Die Ursachen sind in beiden Fällen gleich: die Abgängigkeit von Russland alsGaslieferant, die Europa anfällig und erpressbar gemacht hat. Und eineMarktstruktur im Energiegeschäft, in der sich einzelne Player zusystemrelevanten Infrastrukturbetreibern entwickeln konnten. Uniper, einst alsfossile Bad Bank vom zum Grünstromproduzenten konvertierten Mutterkonzern Eonabgespalten, ist schlicht "too big to fail".Zwar betont das Bundeswirtschaftsministerium, dass in den laufenden Gesprächenmit Uniper und ihrem finnischen Mehrheitseigner Fortum eine Verstaatlichung nochkeineswegs entschieden sei. Doch ein Blick auf die Geschäftszahlen desEnergiekonzerns genügt, um zu erkennen: Ernsthafte Alternativen gibt esangesichts der sich immer weiter verschärfenden Marktsituation nicht mehr.Schon jetzt ist absehbar, dass sich die Verluste bei Uniper bis zum Jahresendeauf 18 Mrd. Euro auftürmen könnten. Im August hatte der Konzern bereits seineKreditlinien bei der KfW aufgebraucht und musste zusätzliches Geld abrufen. Ohneweitere staatliche Hilfe ist Uniper nicht überlebensfähig.Überraschend kommt das alles nicht. Bei Uniper haben die Beteiligten die Folgender selbstgeschaffenen Abhängigkeiten unterschätzt.Massive Kritik etwa hagelte es für die Entscheidung, einen derart relevantenBetreiber kritischer Infrastruktur überhaupt an den finnischen Konzern Fortum zuverkaufen. Dass der mittlerweile keinen Hehl mehr daraus macht, seine deutscheProblemtochter gerne loszuwerden, verschärft die Debatte über die Finanzhilfenaus Steuermitteln. Als "nicht hilfreich" brandmarken Branchenkenner zudem dieTatsache, dass Uniper von ihrem einstigen Mutterhaus Eon zum Start in dieEigenständigkeit einen gewaltigen Schuldenberg mitgegeben bekam. Auch wenn einederartige Kulmination wirtschaftlicher und politischer Krisen, wie siemittlerweile herrscht, selbst für Pessimisten nicht absehbar war - teuer wird esfür die Steuerzahler nun in jedem Fall. Auch wenn noch offen ist, ob dieMilliarden für eine Verstaatlichung von Uniper etwa aus demWirtschaftsstabilisierungsfonds kommen könnten.Da ist es zumindest psychologisch hilfreich, dass ausgerechnet am selben Tag derAusstieg des Bundes bei der Lufthansa signalisiert: Manchmal geht einstaatliches Rettungsmanöver auch mit einem üppigen Gewinn aus.