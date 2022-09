EGF Theramed sichert sich 10 Mio. Dollar im Rahmen eines Termsheets

Vancouver, BC, 14. September 2022 - EGF Theramed Health Corp. (CSE:TMED / OTC:EVAHF / FRANKFURT: AUHP) (das „Unternehmen“ oder „EGF“) hat ein Termsheet mit Reef Capital vereinbart, welchem zufolge der Kreditgeber EGF Theramed ein Darlehen von bis zu 10 Millionen Dollar in zehn Tranchen von jeweils 500.000 Dollar gewährt. Das Unternehmen kann nach Ermessen des Board of Directors und des Führungsteams des Unternehmens alle Erlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen für Akquisitionen, Working Capital und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Auf den ausstehenden Kapitalbetrag fallen einfache Zinsen in Höhe von 12 % pro Jahr an, die auf der Grundlage eines 365-Tage-Jahres für die tatsächlich verstrichenen Tage berechnet werden (die „Zinsen“ und zusammen mit dem Kapitalbetrag die „Anleiheschuld“). Die Zinsen sind monatlich in bar oder in Stammaktien des Unternehmens zu zahlen, sofern sie nicht gemäß den Bedingungen des Termsheets umgewandelt werden.

Bei Eintritt bestimmter Verzugsereignisse oder eines Kontrollwechsels können die Wandelschuldverschreibungen nach dem Ermessen des Kreditgebers die sofortige Zahlung des Kapitalbetrags und der ausstehenden Zinsen zu 125 % verlangen.

Das Unternehmen wird für alle Due-Diligence- und Rechtskosten des Investors in Bezug auf die in diesem Termsheet vorgeschlagenen Transaktionen aufkommen, wobei eine erste Anzahlung in Höhe von 50.000 Dollar geleistet wird und der verbleibende Restbetrag vom Bruttoerlös aus der Transaktion abgezogen wird, vorbehaltlich einer Gesamtobergrenze von 60.000 Dollar beim Abschluss der ersten Tranche.

„Die Möglichkeiten im Cannabis- und Psychedelika-Bereich für gut finanzierte, erfahrene Managementgruppen sind günstiger denn je“, sagt Connor Yuen, Chief Executive Officer von EFG. „Diese neue Kapitalspritze wird es uns ermöglichen, einen starken strategischen Vorteil bei Investitionsmöglichkeiten im Einzelhandel und anderen Cashflow generierenden Tätigkeiten zu erlangen, die in der letzten Zeit niedrige Bewertungen aufwiesen.“

Über EGF Theramed Health Corp.

(CSE:TMED / OTC:EVAHF / FWB: AUHP)

EGF ist ein Unternehmen für Verbrauchertechnologie, das biomedizinische Online-Dienste zur Überwachung und Behandlung von häufigen Gesundheitsproblemen anbietet. Das Unternehmen verfügt durch seine Tochtergesellschaften über Vermögenswerte und Technologien, die bei der Extraktion und Reinigung von botanischen Extrakten und der Herstellung von Extraktformulierungen sowie der medizinischen Überwachungstechnik verwendet werden. Das Unternehmen plant die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in Bezug auf Medizintechnik, Geräteprotokolle und Labor-Standardbetriebsverfahren.