Supermicro stellt neuen 8U Universal GPU Server vor, der maximale Leistung und Flexibilität für umfangreiches KI-Training, NVIDIA Omniverse und Metaverse bietet

Der neue 8U-Server mit NVIDIA H100/A100-GPUs steigert die KI-Leistung mit einer verbesserten thermischen Dichte, die zu einem geringeren Stromverbrauch, einem zuverlässigen Betrieb bei höherer DC-Temperatur und maximaler Flexibilität führt - Front- und rückseitige E/A, Unterstützung für AC- oder DC-Stromversorgung, Flüssigkeitskühlung und ist sowohl für aktuelle als auch für die nächste Generation von CPUs und GPUs ausgelegt

SAN JOSE, Kalifornien, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, kündigt seinen fortschrittlichsten GPU-Server an, der acht NVIDIA H100 Tensor Core GPUs enthält. Dank seines fortschrittlichen Luftstromdesigns ermöglicht das neue High-End-GPU-System höhere Einlasstemperaturen, wodurch die Gesamtstromverbrauchseffektivität (PUE) eines Rechenzentrums gesenkt und gleichzeitig das absolut höchste Leistungsprofil beibehalten wird. Darüber hinaus erweitert Supermicro sein Angebot an GPU-Servern mit diesem neuen Universal GPU Server, der bereits der größte in der Branche ist. Supermicro bietet jetzt drei verschiedene Universal GPU-Systeme an: den 4U-, den 5U- und den neuen 8U 8GPU-Server. Die Universal GPU-Plattformen unterstützen sowohl aktuelle als auch zukünftige Intel- und AMD-CPUs - bis zu 400W, 350W und mehr.