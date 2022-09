Miral kündigt die Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi im Jahr 2023 an

Der auf fünf überdachten Ebenen mit einer Gesamtfläche von rund 183.000 Quadratmetern errichtete Meeres-Themenpark befindet sich in der Endphase der Bauarbeiten für die thematisch gestalteten Innenbereiche, Lebensräume, Fahrgeschäfte und Erlebniswelten. SeaWorld verfügt über eine mehr als 55-jährige Erfahrung im Betrieb von Weltklasse-Themenparks für Meerestiere. Die eigens für die Tiere, die in SeaWorld Abu Dhabi zu Hause sein werden, errichteten Lebensräume und Ökosysteme wurden unter Verwendung der neuesten Technologien entworfen und gebaut, um den Bewohnern eine dynamische Umgebung zu bieten, die ihrem natürlichen Lebensraum nachempfunden ist.

Das Forschungs- und Rettungszentrum, das sich neben dem Themenpark für Meeresbewohner befindet, wird noch in diesem Jahr eröffnet. Es wird die regionalen und globalen Naturschutzbemühungen unterstützen und ein fortschrittliches Wissenszentrum mit Schwerpunkt auf den einheimischen Ökosystemen des Arabischen Golfs und der Meeresfauna bilden. Das Zentrum wird von Meereswissenschaftlern, Tierärzten, Tierpflegern, Rettungsexperten und Pädagogen von Weltrang geleitet, die mit Kollegen, Umweltorganisationen, Aufsichtsbehörden und akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten werden, um langfristige Schutzmaßnahmen in der Region zu erreichen. Das Rettungsteam wird außerdem rund um die Uhr zur Unterstützung der Behörden zur Verfügung stehen.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Miral, Abu Dhabis führender Anbieter von faszinierenden Reisezielen und -erlebnissen, gab in Zusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment bekannt, dass der Bau des Meeres-Themenparks der nächsten Generation, SeaWorld Abu Dhabi, dem neuesten Mega-Projekt auf Yas Island, zu 90 % abgeschlossen ist. Das Projekt, das im Jahr 2023 als jüngste Erweiterung des Tourismusangebots der Insel Yas eröffnet werden soll, umfasst auch das erste Forschungs-, Rettungs-, Rehabilitations- und Rückführungszentrum der VAE.

Miral kündigt die Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi im Jahr 2023 an

