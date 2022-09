USA droht Streik im Güterbahnverkehr - auch Passagierzüge betroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA steuern auf einen möglichen Streik im Güterzugverkehr mit schweren wirtschaftlichen Folgen zu. Die US-Passagierbahn Amtrak kündigte am Mittwoch an, vorsorglich alle Fernverkehrszüge ab Donnerstag zu streichen. Die Anpassungen seien notwendig, um sicherzustellen, dass die Züge ihre Terminals erreichen könnten, bevor der Güterverkehr unterbrochen werde, falls in den Verhandlungen keine Einigung erzielt werde, hieß es. Amtrak nutzt die von Güterbahnen unterhaltenen Gleise mit.

Etliche Züge im Nordosten des Landes wie der Schnellzug Acela, der zwischen der Hauptstadt Washington, New York und Boston verkehrt, sollen nicht von den Streichungen betroffen sein. Das Unternehmen betonte, dass die Verhandlungen weder Amtrak noch die Amtrak-Belegschaft beträfen.