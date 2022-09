Yili gewinnt zwei IDF Dairy Innovation Awards als größter Gewinner unter den Molkereiproduzenten

New Delhi (ots/PRNewswire) - Am 12. September wurde der IDF World Dairy Summit

2022 in New Delhi, Indien, einberufen. Zhang Jianqiu, CEO der Yili Group, hielt

eine virtuelle Rede auf dem World Dairy Leaders' Forum und nahm an der

Podiumsdiskussion "Dairy in the Next 25 Years" ("Molkerei in den nächsten 25

Jahren") teil.



Die IDF Dairy Innovation Awards, die prestigeträchtigste Auszeichnung der

Branche, werden gleichzeitig mit dem Gipfel verliehen. Unter 144 Einsendungen

war Yili der einzige Milchproduzent der Welt, der zwei Innovationspreise

erhielt. Das Yili-Risikoanalysemodell für Lebensmittelsicherheit wurde mit dem

Innovationspreis für Lebensmittelsicherheit ausgezeichnet, und der

Yili-Trinkkäse erhielt den Innovationspreis für neue Produktentwicklung. Die

Niedertemperatur-Sterilisations- und Konzentrations-Technologie von Yili und die

innovative Präzisionsnahrungsformel Yili Cute Star wurden ebenfalls als

Finalisten für die Preise "Innovation in Sustainable Processing" bzw.

"Innovation in Research & Development - Consumer Nutrition" aufgenommen.