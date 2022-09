Supermicro stellt neuen 8U Universal GPU Server vor, der maximale Leistung und Flexibilität für umfangreiches KI-Training, NVIDIA® Omniverse und Metaverse bietet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der neue 8U-Server mit NVIDIAH100/A100-GPUs steigert die KI-Leistung mit einer verbesserten thermischenDichte, die zu einem geringeren Stromverbrauch, einem zuverlässigen Betrieb beihöherer DC-Temperatur und maximaler Flexibilität führt - Front- und rückseitigeE/A, Unterstützung für AC- oder DC-Stromversorgung, Flüssigkeitskühlung und istsowohl für aktuelle als auch für die nächste Generation von CPUs und GPUsausgelegtSuper Micro Computer, Inc. (SMCI) , ein weltweit führender Anbieter vonEnterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grünerComputertechnologie, kündigt seinen fortschrittlichsten GPU-Server an, der achtNVIDIA® H100 Tensor Core GPUs enthält. Dank seines fortschrittlichenLuftstromdesigns ermöglicht das neue High-End-GPU-System höhereEinlasstemperaturen, wodurch die Gesamtstromverbrauchseffektivität (PUE) einesRechenzentrums gesenkt und gleichzeitig das absolut höchste Leistungsprofilbeibehalten wird. Darüber hinaus erweitert Supermicro sein Angebot anGPU-Servern mit diesem neuen Universal GPU Server, der bereits der größte in derBranche ist. Supermicro bietet jetzt drei verschiedene Universal GPU-Systeme an:den 4U-, den 5U- und den neuen 8U 8GPU-Server. Die Universal GPU-Plattformenunterstützen sowohl aktuelle als auch zukünftige Intel- und AMD-CPUs - bis zu400W, 350W und mehr."Supermicro ist führend in der Branche mit einem extrem flexiblen undhochleistungsfähigen GPU-Server, der mit den leistungsstarken NVIDIA A100 undH100 GPUs ausgestattet ist", sagt Charles Liang, Präsident und CEO vonSupermicro. "Dieser neue Server unterstützt die nächste Generation von CPUs undGPUs und ist mit maximaler Kühlkapazität im gleichen Gehäuse konzipiert. Wirsuchen ständig nach innovativen Wegen, um unserem wachsenden Kundenstammumfassende IT-Lösungen zu bieten."Der 8U-Server wurde für vielfältige und rechenintensive Workloads entwickelt,die für maximale Leistung in Rechenzentren ausgelegt sind. Das neue8U-GPU-System enthält hochleistungsfähige NVIDIA H100-GPUs. Mit einer maximalenSpeicherkapazität von 8 TB können große Datensätze im Speicher gehalten werden,was eine schnellere Ausführung von KI-Trainings- oder HPC-Anwendungenermöglicht. Darüber hinaus ist die fortschrittliche Architektur für dieGPU-zu-GPU-Kommunikation ausgelegt, wodurch die Zeit für KI-Training oderHPC-Simulationen verkürzt wird. Mit NVIDIA GPUDirect® Storage können die GPUsaußerdem direkt auf die Daten zugreifen, was die Effizienz weiter steigert.Das innovative Luftstromdesign reduziert die Lüfterdrehzahlen, was zu einergeringeren Geräuschentwicklung im Rechenzentrum, einem niedrigeren