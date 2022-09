Miral kündigt die Eröffnung von SeaWorld® Abu Dhabi im Jahr 2023 an

- Der Bau des Meeres-Themenparks der nächsten Generation, SeaWorld® Abu Dhabi,

ist zu 90 % abgeschlossen

- Das Forschungs- und Rettungszentrum soll noch in diesem Jahr eröffnet werden

- Das One Ocean Realm wird ein 360°-Medienerlebnis bieten



Miral, Abu Dhabis führender Anbieter von faszinierenden Reisezielen und

-erlebnissen, gab in Zusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment bekannt,

dass der Bau des Meeres-Themenparks der nächsten Generation, SeaWorld Abu Dhabi,

dem neuesten Mega-Projekt auf Yas Island, zu 90 % abgeschlossen ist. Das

Projekt, das im Jahr 2023 als jüngste Erweiterung des Tourismusangebots der

Insel Yas eröffnet werden soll, umfasst auch das erste Forschungs-, Rettungs-,

Rehabilitations- und Rückführungszentrum der VAE.