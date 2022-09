Milton Keynes, England (ots/PRNewswire) - Das neue Chorizo-Sortiment von Papa

Johns ist vom Geschmack des Weltraums inspiriert



Papa Johns bringt die weltweit erste weltrauminspirierte Pizza auf den Markt -

ein Riesenschritt für die Menschheit und Pizzaliebhaber überall.



Inspiriert von der berühmten Chorizo, der am weitesten gereisten Wurst der Welt

- die 1998 mit dem spanischen Astronauten Pedro Duque ins Weltall geflogen war -

kombiniert die neue, vom Weltraum inspirierte Pizza-Serie den köstlichen

Geschmack der Chorizo mit den typischen Pizzen, Papadia und Brötchen von Papa

Johns.





Dr. Chris Welch, ein weltweit führender Weltraumexperte und ehemaligerVice-President of the International Aeronautical Federation, hat dieZusammensetzung der neuen Pizzaprodukte von Papa Johns analysiert und dabeiverblüffende Ähnlichkeiten zwischen dem Geschmack, der Beschaffenheit und demAussehen der Chorizo und gewissen Elementen im Weltraum aufgedeckt:- Die extremen Temperaturen auf dem Jupiter von 35.000 Grad Celsius erzeugenepische Sonnenwirbelstürme - wie den Großen Roten Fleck - die genau wie einStück Chorizo aussehen.- Als das NASA Juno Spacecraft (https://www.google.com/search?q=the+great+red+spot&sxsrf=ALiCzsYNGxKAOY4Sh1fOZoaZocHDqGyqOw:1657005121073&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrYeNmeH4AhUEZcAKHZXGC9UQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1178&bih=512&dpr=1.5) im Jahr 2016 den Jupiter umkreiste, wurde entdeckt, dass der Planet eineverblüffende Ähnlichkeit mit einer mit Chorizo belegten Pizza hat.- Es gibt Hinweise darauf, dass dieselben Kohlenstoffverbindungen, die beimTrocknen von Paprika entstehen und der Chorizo ihren typischen roten Farbtonverleihen, auch im Weltraum vorkommen können. Dies erklärt, warum Astronautennach einem Weltraumspaziergang oft den Geruch von gegrilltem Fleischwahrnehmen.- Die Auswirkungen der Schwerelosigkeit im Weltraum haben zur Folge, dass derGeschmackssinn der Astronauten geschwächt ist, weshalb sie sich oft nachwürzigen, geschmacksintensiven Speisen sehnen - was vielleicht auch der Grunddafür ist, dass Pedro Duque eine Chorizo mit ins All genommen hat.Zu dieser Entdeckung erklärte Dr. Chris Welch: "Würzige Geschmacksrichtungen wiedie der Chorizo sind seit langem ein beliebtes Weltraumessen unter hungrigenAstronauten, weshalb sie sich auch einer so langjährigen Tradition im Weltraumerfreuen. Erstaunlicherweise hat sich jedoch herausgestellt, dass ihr Geschmackund ihr ausgeprägtes Aroma vielleicht wirklich nicht von dieser Welt sind - dennes wird angenommen, dass Spuren der gleichen aromatischen Verbindung sowohl imWeltraum als auch in der Chorizo zu finden sind."