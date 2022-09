Osnabrück (ots) - CO2-Engpässe: Schlachtindustrie warnt vor gravierendenTierschutzproblemenBetäubungsgas knapp und teuer - "Bundesregierung hat Ernst der Lage nichterkannt"Osnabrück. Schlachthof-Betreiber in Deutschland warnen aufgrund einesCO2-Engpasses vor erheblichen Tierschutzproblemen. Wie die "Neue OsnabrückerZeitung" berichtet, setzen die Betriebe das Industriegas bislang zur Betäubungvon Schweinen und Geflügel ein. Allerdings haben die Unternehmen offenbarProbleme, an Nachschub zu gelangen. Der Zentralverband der Geflügelwirtschaft(ZDG) verweist daher laut "NOZ" in einem Schreiben an dasBundeslandwirtschaftsministerium darauf, dass fehlendes CO2 einen Schlachtstoppzur Folge hätte. Das werde "ganz besonders im Geflügelbereich eine gravierendeTierschutzproblematik aufgrund des Rückstaus der Tiere in den Ställen nach sichziehen". Der Verband bittet die Bundesregierung darum, "all ihre Möglichkeitenauszuschöpfen", damit die Versorgung gesichert wird.Auch der Verband der Fleischwirtschaft (VdF) warnt vor den Konsequenzen.Hauptgeschäftsführerin Heike Harstick sagte der "NOZ": "Ohne CO2 drohen massiveTierschutzprobleme." Die Verfügbarkeit sei derzeit kritisch, "der Preis für CO2ist teilweise um das Zehnfache gestiegen." Das Industriegas fällt alsNebenprodukt der Düngermittelherstellung an. Aufgrund steigender Gaspreise habenaber viele Fabriken die Düngerproduktion eingestellt. Harstick betonte: "Niemandweiß derzeit, was in einer, in zwei oder drei Wochen ist. Ich habe den Eindruck,die Bundesregierung und das Bundeslandwirtschaftsministerium haben den Ernst derLage noch nicht erkannt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5321311OTS: Neue Osnabrücker Zeitung