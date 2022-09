SHENZHEN, China, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Vor kurzem besuchte die beliebte australische Video-Bloggerin Amy die Heimat eines der berühmtesten Tees Chinas, des Tieguanyin. Amys Video wurde vor Ort auf den Teefeldern und in der Produktionsstätte der Bama Tea Co., Ltd. (bekannt als „Bama" oder „Bama Tea") im Kreis Anxi in der Provinz Fujian, gedreht. In dem Video zeigt Bama Tea, wie moderne Technologie die tausendjährige Tradition der Teezubereitung revolutioniert. Das Video hat bisher Zehntausende von Zuschauern erreicht, die sich über die chinesische Teeindustrie und moderne, intelligente Bewirtschaftungsmethoden für Teegärten informieren wollen.

In diesem Video wird in jeder Phase des Teeanbaus und der Verarbeitung auf den Feldern und in der Fabrik von Bama moderne Technologie eingesetzt, um eine gleichbleibende Qualität und Effizienz der Produkte zu gewährleisten.