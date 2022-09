Casio bringt achteckige PRO TREK mit Metalllünette auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Bushcraft-inspiriertes Design, das Nonplusultra im

Outdoor-Stil



Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Einführung der PRW-6900Y und

PRW-6900YL mit achteckiger Metalllünette in seiner PRO TREK-Reihe von

Outdoor-Uhren an.



Die PRO TREK-Linie bietet Outdoor-Einsatzmöglichkeiten, die von Bergsteigern,

Wanderern und allen, die einfach nur die Natur lieben, geschätzt werden. Diese

drei neuen Uhren sind mit Triple Sensor (digitaler Kompass,

Barometer/Höhenmesser und Thermometer) sowie Multi Band 6-Funkwellenempfang von

sechs Sendestationen auf der ganzen Welt und einem Tough Solar-Ladesystem

ausgestattet, um diese und weitere Funktionen stabil mit Strom zu versorgen.