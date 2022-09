BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Nachfolger 9-Euro-Ticket:

"Da hat sich Berlin in eine schwierige Lage gebracht. Der Senat und vor allen Dingen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wollen einen Nachfolger für das äußerst erfolgreiche und sehr populäre 9-Euro-Ticket. Wahrscheinlich nicht für 9, sondern für 29 Euro. Aber vielleicht auch nicht. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) machte im Verkehrsausschuss deutlich, dass man unbedingt eine Zustimmung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) brauche. Notfalls nur für den Bereich Berlin. Denn in Brandenburg hakt es. Auch wenn die Verhandlungen noch laufen - vieles sieht so aus, als ob sich Brandenburg querstellt. Und dann? Ein dreimonatiges Billig-Ticket nur für Berlin? Die Pendler wären außen vor - klimaschutztechnisch ein Desaster."/ra/DP/ngu