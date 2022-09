EU-Kommission will mehr Sicherheit für Digital-Produkte

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Digitale Produkte wie Kühlschränke und Autos sollen nach dem Willen der EU-Kommission sicherer und besser gegen mögliche Cyberangriffe gewappnet sein. Dazu legt die Brüsseler Behörde am Donnerstag (11.00 Uhr) ein "Gesetz zur Cyber-Widerstandsfähigkeit" vor. In einer immer vernetzteren Welt sollen Verbraucher und Unternehmen so besser vor möglichen Angriffen geschützt werden.

Computer, Telefone, Haushaltsgeräte, Autos oder Spielzeug - jedes dieser vernetzten Geräte sei ein potenzieller Angriffspunkt für einen Cyberangriff, sagte der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton. Dennoch unterlägen die meisten Hardware- und Softwareprodukte mit Blick auf die Cybersicherheit bislang keinen Verpflichtungen./wim/DP/ngu