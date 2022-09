Agrarminister treffen sich zur Herbstkonferenz in Quedlinburg

QUEDLINBURG (dpa-AFX) - Die Agrarminister von Bund und Ländern kommen am Donnerstag und Freitag zu ihrer Herbstkonferenz in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt zusammen. Übergeordnetes Thema der Runde werden die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sein. Eine größere Rolle soll dabei unter anderem die Sicherung der Energieversorgung in der Land- und Ernährungswirtschaft spielen. Dazu ist auch ein Gespräch mit der Bundesnetzagentur geplant. Der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU), rechnet mit einem erhöhten Druck auf den Bund.

