Metall-Tarifrunde in Bayern startet

In anderen Bundesländern sind die ersten Tarifgespräche bereits angelaufen, etwa für den Bezirk Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in Hannover. Bundesweit arbeiten fast vier Millionen Beschäftigte in der Branche. Die regionalen Entgelt-Tarifverträge laufen bundesweit zum 30. September aus. Warnstreiks sind nach dem 28. Oktober möglich. In aller Regel wird im Laufe der Verhandlungen ein Pilotbezirk vereinbart, dessen Abschluss dann die übrigen Regionen übernehmen.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gewerkschaft und Arbeitgeber starten am Donnerstag in Nürnberg in die Tarifverhandlungen für die 855 000 Beschäftigten der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Anhebung der Bezüge um acht Prozent bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber halten diese Forderung für überzogen.

