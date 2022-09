UBS stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 263 auf 265 Euro leicht angehoben. Auf Sicht von einem Monat sei der Aktienkurs um zwölf Prozent gestiegen, begründete Analyst Will Hardcastle die Abstufung. Um diese Avancen zu rechtfertigen, dürften die Katastrophenschäden im dritten Quartal nur die Hälfte des vom Rückversicherer budgetierten Umfangs ausmachen, was ihm plausibel erscheine. Zudem müsste sich die Schaden-Unfall-Relation im kommenden Jahr verbessern, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das aber sei höchst unwahrscheinlich./bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 19:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 19:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,79 % auf 259EUR erreicht.



