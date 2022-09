JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Widerstandsfähigkeit der Darmstädter in einem schwierigen Umfeld mit Blick auf Energiepreise werde am Markt unterschätzt, schrieb Analystin Rosie Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Segment Life Sciences angesichts der allgemeinen Preissteigerungen. In der gegenwärtigen Lage bewertet die Expertin die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns als "defensiv"./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 19:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 19:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,03 % auf 172,2EUR erreicht.



