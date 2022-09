FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie tags zuvor an der Wall Street wird nun auch beim Dax ein Stabilisierungsversuch erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Donnerstag eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein geringfügiges Plus auf 13 034 Punkte. Geschockt von der hartnäckigen US-Inflation war das Börsenbarometer zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13 564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte 0,2 Prozent tiefer in den Tag starten.

An der Wall Street hatte sich der Dow Jones Industrial am Mittwoch nach einem Tief seit Mitte Juli fangen können und war ins Plus gedreht. Besonders deutlich erholten sich Technologiewerte an der Börse Nasdaq.