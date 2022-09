Wirtschaft Anstieg der Großhandelspreise erneut leicht abgeschwächt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Großhandelspreise in Deutschland hat sich im August 2022 im Vorjahresvergleich zum vierten Mal in Folge leicht abgeschwächt. Insgesamt waren sie 18,9 Prozent höher als im August 2021, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im Juli 2022 hatte die Veränderungsrate +19,5 Prozent betragen, im Juni +21,2 Prozent. Im Vormonatsvergleich stiegen die Großhandelspreise im August 2022 leicht um 0,1 Prozent. Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist im weiterhin durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte begründet, so die Statistiker.