JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan mit Blick auf die bevorstehenden Quartalszahlen Danone auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Die Einstufung für den Lebensmittelkonzern bleibt bei "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro, wie Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Angesichts der aktuellen Bewertung dürfte ein beruhigendes Quartalsergebnis und die Bestätigung der Prognose die Danone-Aktie antreiben. Auch mittelfristig sieht sie den Konzern trotz des makroökonomischen Gegenwinds recht positiv. Generell sei die Nachfrage für die Branche noch immer robust - trotz der enormen Preissteigerungen./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 00:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 01:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,24 % auf 50,74EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m