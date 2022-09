Defiance Silver: Aktie hat Boden eingezogen!

Der Silberpreis hält sich recht wacker und auch so manche Aktie aus dem Sektor sieht wieder etwas besser aus. Bei Defiance Silver hat sich ein Doppelboden gebildet, der als Sprungbrett fungieren könnte.

Der Silberpreis hält sich wacker in einem rauen Markt. Während der Goldpreis beim Ausverkauf vor zwei Tagen wie der breite Aktienmarkt starke Verluste hinnehmen musste und nun die Unterstützungszone um 1.680 US-Dollar testet, konnte sich der Silberpreis immerhin deutlich über der Marke von 19 US-Dollar je Unze halten und konsolidiert seither. Offenbar scheint der größte Druck raus zu sein, was auch an der Positionierung der Profis an der Comex in Ney York liegen könnte. Zumal auf diesem Preisniveau viele Silberproduzenten erhebliche Probleme haben, freie Cashflows zu verdienen.