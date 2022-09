Bei vielen chemischen Produkten und Vorprodukten ist die derzeit teure Energie Hauptkostentreiber. Für die Herstellung des Dieselreinigers AdBlue - oder die weniger klingende chemische Bezeichnung Harnstoff - verursacht Erdgas etwa 80 Prozent der Kosten. Generell ist Gas für die Produktion unverzichtbar. Laut JP Morgan Analyst Chetan Udeshi sind auf dem aktuellen Kursniveau der BASF viele Risiken längst eingepreist. BASF rechnet beispielsweise schon mit einer allmählichen Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit und insbesondere in Europa. Der Aktienkurs hat bereits einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) um mehr als 40 Prozent im Jahr 2023 gegenüber 2021 einpreist. Nicht enthalten seien allerdings längere Corona-Lockdowns in China oder ein Produktionsstillstand in Europa aufgrund der Gasknappheit.

Im übergeordneten Chart-Bild entspricht das Ausmaß des Abwärtstrends ausgehend vom Hoch Mitte März 2021 bei 72,84 Euro bis zum Tief bei 39,33 Euro (5. Juli 2022) einem Kursverlust von 46 Prozent. Die Aktie hat bis dato sehr stark vom Krieg in der Ukraine und den steigenden Energiepreisen gelitten. Seit dem Tief am 5. Juli hat das Papier einen Boden ausgebildet. Der steigende Gaspreis und die zunehmende Inflation lasteten die vergangenen Tage auf dem Kurs der BASF-Aktie. Auch das Tief des Corona-Sell-Off im März 2020 bei 37,355 Euro ist wieder in Reichweite. Dauern der Ukrainekrieg und die Nebenfront gegenseitige Wirtschaftsembargos über den Winter an, ist von größeren Verwerfungen am Energiemarkt auszugehen. Zum Handkuss würde damit auch der Chemieriese BASF kommen. Ein Test der Kernunterstützung bei 37,355 Euro ist noch immer im Bereich des Möglichen.

