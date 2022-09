Coway erhält anerkannte Designpreise auf der IDEA 2022

SEOUL, Südkorea, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, „The Best Life Solution Company", erhielt bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2022 angesehene Auszeichnungen für das hervorragende Design der NOBLE-Serie.

Die IDEA wird jährlich von der Industrial Designers Society of America (IDSA) veranstaltet und ist eines der einflussreichsten Designpreisprogramme in Nordamerika. IDEA zeichnet herausragendes Design aus und prämiert Produkte, die der Branche neue Wege zur Verbesserung des täglichen Lebens aufzeigen.

Bei der diesjährigen IDEA wurden alle drei Serien der Coway Noble Collections als Finalisten in der Kategorie Home ausgezeichnet - die NOBLE Air Care Solution Series, die NOBLE Induction Freedom Series und die NOBLE Water Purifier Series.

Die Coway NOBLE Air Care Solution Serie und die NOBLE Induction Freedom Serie haben mit den Auszeichnungen des Red Dot Design Award 2022, des iF Design Award 2022 und des IDEA 2022 gleich drei internationale Designpreise auf sich vereint.

Jedes Produkt der Noble Collection wurde auf der IDEA ausgezeichnet, auch das erste Produkt, das auf den Markt kam, der NOBLE Luftreiniger. Dies ist ein Beweis für das innovative Design und die Technologie der Premium-Design-Geräte von Coway.

Die Noble Collection verkörpert die drei wichtigsten Designprinzipien von Coway: sich in den Raum einfügen, die Leistung optimieren und ein modernes Benutzererlebnis bieten. Durch die schlichte Konzentration auf die ursprüngliche Funktion des Produkts fügen sich die Entwürfe harmonisch in die Umgebung ein und passen sich jeder Wohnästhetik an.

Die NOBLE Air Care Solution Serie ist eine umfassende Lösung für das Luftqualitätsmanagement, die mit Luftreinigern, Luftentfeuchtern und Luftbefeuchtern, die alle das charakteristische, von der Architektur inspirierte Design aufweisen, verschiedene Probleme im Haushalt löst. Die NOBLE Air Care Solution Serie führt die einzigartige Design-Identität von NOBLE mit ihrem charakteristischen Turm und dem horizontalen Schichtdesign fort. Alle Produkte sind in gedeckten Farben gehalten, die von der Schönheit der Natur inspiriert sind und mit jeder Einrichtung harmonieren.

Die NOBLE Induction Freedom Serie bietet eine völlig neue Art von Induktionskochfeld, das die gesamte Kochfläche mit randlosen Brennern nutzt. Er maximiert den Platz zum Kochen und den Benutzerkomfort, da die gesamte Herdplatte eine einzige große Kochzone bildet. Die Benutzer können bequemer kochen, da sie die Freiheit haben, unterschiedliche Pfannen an jeder beliebigen Stelle zu platzieren, da das Gerät automatisch die Position und Form des Kochgeschirrs erkennt und dann die Brennergröße anpasst.

„Wir glauben, dass Coways Premium-Design-Gerätemarke NOBLE die Messlatte für Haushaltsgeräte weltweit höher legt, indem sie Designs vorstellt, die ästhetisches Empfinden mit starker Leistung verbinden", sagte Hyun Joo Song, Leiter des Design Centers bei Coway. „Unser Ziel ist es, weiterhin innovatives Design und Technologien zu entwickeln, die das tägliche Leben unserer Kunden verbessern."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com .

