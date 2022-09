München (ots) - Recruitee, ein niederländischer Anbieter für

Recruiting-Software, der finnische Kern-HR-Softwareanbieter Sympa, das

französische Performance-Management-Tool Javelo und der deutsche

HR-Softwareanbieter kiwiHR bilden gemeinsam die neue Tellent-Gruppe.



- Die Lösungen der neuen Gruppe decken den gesamten Personalprozess ab,

angefangen beim Recruiting und nicht endend bei der Lohnbuchhaltung.

- Während die einzelnen Unternehmen und Teams erhalten bleiben, werden das

gemeinsame Lösungsportfolio und die Kunden von starken Synergieeffekten

profitieren.

- Finanziert wird der Zusammenschluss durch den Private Equity Investor PSG

Equity, der nach der ersten Ankündigung im Mai mit dem Launch der Dachmarke

nun abgeschlossen ist.





Die neu geformte und von PSG Equity finanzierte Tellent-Gruppe bildet zukünftigeinen der größten HR-Tech-Anbieter in Europa. Die Lösungen von Tellentunterstützen Personalabteilungen bei allen Aufgaben moderner Personalprozesse,wie etwa Recruiting, Mitarbeiterbindung oder Leistungsevaluation. Getragen wirddas kombinierte Portfolio von einer kollaborativen und analytischen Sichtweiseauf Human Resources.Mit mehr als 500 Mitarbeitenden an insgesamt 11 Standorten versorgt TellentsHR-Tech-Kollektiv über 6000 kleine und mittelständische Unternehmen in mehr als100 Ländern mit leistungsstarker Personalsoftware. Bekannte Marken wie ShopApotheke, Die Autobahn, Breitling, Wüsthof oder auch Red Bull Media Housevertrauen für ihre Personalarbeit bereits auf Software von Tellent.Der heutige Markt für HR-Software ist stark fragmentiert, wasPersonalabteilungen vor die Wahl stellt, entweder auf eine monolithischeAnwendung zu setzen oder auf viele verschiedene Insellösungen zu setzen.Monolithische Anwendungen bringen viele Funktionalitäten zusammen, sind jedochhäufig zu unflexibel, die regionalen Anforderungen immer internationaleragierender Personalabteilungen zu erfüllen. Ein Mix aus Anwendungen bietet mehrFlexibilität, schafft jedoch viele neue Probleme, nicht zuletzt das derschwierigen Integration.Durch die enge Zusammenarbeit der Teams unter Tellents Dach entsteht einPortfolio, das individuelle Anwendungen erlaubt und gleichzeitig eine engeIntegration der einzelnen Lösungen verspricht. So kann der gesamteMitarbeiterzyklus, vom Recruiting bis zum Offboarding, reibungslos abgewickeltwerden. So können Personaler*innen sich ganz auf das Wesentliche, die Menschen,in ihren Unternehmen konzentrieren.Die strategische Entscheidung, die Kräfte zu bündeln, positioniert Tellentdarüber hinaus als einen der führenden Anbieter von Personalsoftware in Europa.CEO von Tellent wird Recruitee-Mitgründer und CEO Perry Oostdam, auf den bei