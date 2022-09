JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Nachfrage nach Konsumgütern sei trotz enormer Preissteigerungen weiterhin robust, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei seien Unternehmen mit dem größten Geschäft in Westeuropa und im Massenmarkt stärker von einer eventuellen Verschlechterung der Nachfrage bedroht - hierzu zählt die Expertin unter anderem Henkel und Unilever./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 00:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 01:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,29 % auf 62,62EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m