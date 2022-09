DIOK RealEstate AG gewinnt neue Investoren und maximiert Wachstum / Zwei neue Aktionäre beteiligen sich mit 30,1 % / Real-Estate-Veteran George Nicholas wird in den Aufsichtsrat berufen

Köln (ots) - Mit zwei namhaften internationalen privaten Investoren hat die inKöln ansässige DIOK RealEstate AG (DIOK) zwei zusätzliche Aktionäre gewonnen,die Minderheitsbeteiligungen von 10,1% sowie 20,0% erworben haben. Die Gründerund Vorstände der DIOK, Daniel L. Grosch und Markus Drews bleiben weiterhinbeteiligt.Wie mit dem Ankeraktionär Alvarium vereinbart, geht die DIOK davon aus, dass zurReduzierung der Verschuldung des Unternehmens rd. EUR 4,7 Mio. besicherternachrangiger Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Der Netto Verschuldungsgradbezogen auf besicherte Darlehen des Unternehmens sinkt so auf unter 60%."Mit den beiden neuen Aktionären sind wir hervorragend für die Zukunft der DIOKaufgestellt. Es sind keine weiteren Veränderungen bei der Aktionärsstrukturgeplant. In diesen herausfordernden Zeiten ist eine starke Aktionärsbasisverbunden mit einem niedrigen Leverage wichtig, um kurzfristig reagieren zukönnen und sich bietende Marktchancen zu nutzen. Mit der Reduzierung derVerschuldung und dem Ankauf des Campteq Innovation Campus Darmstadt mit demAnkermieter Azenta Life Sciences setzen wir die angekündigteUnternehmensstrategie fort. Die Konzentration auf die Assets mit SciencePark-Nutzung bietet große Chancen. Wir werden die DIOK zum Marktführer inDeutschland entwickeln und planen zeitnah weitere Akquisitionen", ergänzt derGründer und Vorstand, Daniel L. Grosch.DIOK freut sich darüber hinaus, George Nicholas als neues Aufsichtsratsmitgliedbegrüßen zu können. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung imReal-Estate-Sektor. Zu seinen globalen Kunden zählen Staatsfonds undFinanzinstitute. Er löst Florian Funken ab, dem der gesamte DIOK-Aufsichtsratund der Vorstand für seine Arbeit beim Aufbau des Unternehmens danken.Über DIOK RealEstate AGDie DIOK RealEstate AG ist ein auf Gewerbeimmobilien spezialisiertesImmobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf demAufbau eines attraktiven Portfolios von Science Parks und ähnlichenGewerbeimmobilien, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wieDigitalisierungs-, Kommunikations-, Automatisierungs- und Pharmatechnik. Alsaktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigenWertzuwachs. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOKmittelfristig an, ein Immobilienportfolio von 1 Milliarde Euro aufzubauen. ZumBilanzstichtag am 31. Dezember 2021 belief sich der Wert desImmobilienportfolios auf rund 205,8 Millionen Euro. Seitdem hat das Unternehmenden Ankauf des Campteq Innovation Campus gemeldet. Die von der DIOK RealEstateAG im September 2018 begebene Unternehmensanleihe 2018/2023 mit der ISINDE000A2NBY22 ist in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse(Open Market) einbezogen.Über Alvarium Investments & Alvarium Real Estate Co-InvestmentAlvarium ist ein globales Vermögensverwaltungs- undAsset-Management-Unternehmen. Die Alvarium Real Estate Co-Investment-Plattformhat mehr als 8 Milliarden US-Dollar an Kapital nach einer themenorientiertenInvestmentstrategie bereitgestellt, die Teilsektoren auf der Grundlage voninterner Branchenkenntnis und langfristigen Analysen von zyklischen undgeografischen Trends auswählt. Alvarium identifiziert die besten Teams für dieUmsetzung der gewählten Strategien und bietet seinen Kunden eigeneCo-Investitionsmöglichkeiten. Alvarium RE Limited ist der Immobilienzweig vonAlvarium und ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authorityzugelassen und reguliert.http://www.diok-realestate.dePressekontakt:Anette von Zitzewitzvon Zitzewitz Kommunikation GmbHmobil +49 171 2432736mailto:avz@vzkommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132237/5321340OTS: Diok RealEstate AG

