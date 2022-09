Am Dienstag schockten die August-Daten zur Inflation die Märkte - und nun droht das "nächste große Ding"! Denn in den USA zeichnet sich ein landesweiter Streik bei Eisenbahnen ab - und das hätte gravierende Folgen für das Land. Vor allem würden die Preise stark steigen, ergo also die Inflation einen neuen Schub bekommen. Damit wiederum müsset die Fed noch mehr auf die Bremse treten - auch wenn die Erwartung einiger Investoren, dass die US-Notenbank nächste Woche die Zinsen um 100 Basispunkte anheben wird, wohl übertrieben ist. Die Aktienmärkte mit einer bisher eher zaghaften Erholung nach dem Abverkauf am Dienstag - heute eine Menge wichtiger US-Konjunkturdaten..

Hinweise aus Video:

1. Europa bereitet Blackout-Pläne vor gegen Energiechaos im Winter

2. Cathie Wood mit größtem Dip-Kaufrausch seit Februar

Das Video "Inflation: Das nächste große Ding?" sehen Sie hier..