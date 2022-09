Deutsche Elektroindustrie steuert auf Importüberschuss zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Elektro- und Digitalindustrie steuert trotz weiterer Exportzuwächse erstmals in diesem Jahrtausend auf einen Einfuhrüberschuss zu. Im Juli legten die Ausfuhren zum Vorjahresmonat zwar um 8,3 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro zu, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Allerdings wachsen die Importe seit einigen Monaten stärker. Die Importe von elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen nach Deutschland kamen im Juli auf 20,2 Milliarden Euro, das war nach Angaben des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie ein Zuwachs von 21,2 Prozent zum Vorjahresmonat.