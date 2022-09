Azubis rennen der Deutschen Bahn die Türen ein - 5 Dinge, die sich Handwerksunternehmen von dem Konzern abschauen können (FOTO)

Oberreichenbach (ots) - Die Deutsche Bahn trifft in der Regel auf wenig

Beliebtheit. In einer Sache scheint sie aber tatsächlich besonders gut zu sein:

In diesem Jahr haben sich so viele Azubis wie noch nie bei dem Konzern beworben.

Insgesamt starten 5200 Nachwuchskräfte ab September - die meisten

Handwerksbetriebe wären mit zwei oder drei schon glücklich.



Vivien Schaible ist Recruiting-Expertin für Handwerksbetriebe und beobachtet mit

Spannung, wie sich die Deutsche Bahn im Bewerbermarkt einen Vorteil verschafft

und trotz schlechtem Image überzeugt. Gerne erklärt sie in diesem Artikel, was

die Deutsche Bahn richtig macht und was das Handwerk daraus lernen und für sich

umsetzen kann.