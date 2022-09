Weinernte 2022 schätzungsweise um 4,2 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- 8,9 Millionen Hektoliter Weinmost im Jahrgang 2022 erwartet

- Deutliche Zuwächse am Mittelrhein, Baden und in Saale-Unstrut, Rückgänge im

Rheingau, an der Mosel und in Rheinhessen

- Voraussichtlich 29,3 % mehr Blauer Spätburgunder und 4,2 % weniger Riesling

als im Vorjahr



Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland erwarten für 2022 eine bessere

Weinernte als im Jahr 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand

erster Schätzungen mitteilt, wird die Erntemenge 2022 voraussichtlich bei 8,88

Millionen Hektolitern Weinmost liegen. Gegenüber dem Jahrgang 2021 mit 8,52

Millionen Hektolitern wäre dies ein Anstieg um 4,2 %. Obwohl die

Vegetationsperiode 2022 in vielen Weinbauregionen von Hitzeperioden und

Trockenheit geprägt war und die Bodentrockenheit auch dem Weinbau zu schaffen

machte, liegt die geschätzte Erntemenge leicht über dem Durchschnitt der Jahre

2016 bis 2021 (8,72 Millionen Hektoliter). Zu dieser positiven Erwartung trägt

bei, dass größere Schäden durch Hagel, Sturm und Frost ausgeblieben sind und

insbesondere Jungrebanlagen, die besonders auf Trockenstress reagieren, vielfach

bewässert wurden.