Studie von LexisNexis Risk Solutions zeigt, dass mangelnde Transparenz den Zugang zu Dienstleistungen und die finanzielle Inklusion behindert

Atlanta (ots/PRNewswire) - 69 % der Finanzinstitute geben an, dass

Transparenzprobleme die unterversorgte Kunden beeinträchtigen



LexisNexis® Risk Solutions hat die Ergebnisse seines 2022 Finanzielle

Transparenz und Inklusion Berichts veröffentlicht. Die Umfrage unter Banken,

Versicherungen und Nichtbank-Finanzinstituten in 13 Ländern und Regionen zielt

darauf ab, das Engagement der Finanzinstitute für finanzielle Transparenz und

finanzielle Inklusion sowie die Herausforderungen, denen sie bei der Erreichung

dieser beiden Ziele gegenüberstehen, besser zu verstehen.



Finanzielle Inklusion ist ein globales Thema. Nach Angaben der Weltbank (https:/

/www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/interactive-executive-summary-vis

ualization) gibt es weltweit 1,4 Milliarden Menschen ohne Bankverbindungen, und

die Finanzdienstleistungsbranche steht vor der Herausforderung, diese Zahl zu

verringern. Es gibt viele Faktoren, die die finanzielle Inklusion

beeinträchtigen: Armut, eine unzureichende Kreditakte, in einer bargeldbasierten

Gesellschaft zu leben, Schulden in der Vergangenheit und/oder ein Mangel an

Finanzwissen können den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschweren.