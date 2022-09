Was bedeutet eine Zinserhöhung für Anleger?

Spareinlagen werden attraktiver

Deutsche sind bekannt für ihre Sparer-DNA. Wir haben uns den aktuellen Bericht der Deutschen Bundesbank einmal genauer angeschaut und interessante Ergebnisse gefunden. Über 40 Prozent des gesamten Geldvermögens der Bundesbürger ist weiterhin an zinslose Spareinlagen (Sparbuch, Girokonto, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto) gebunden. Bei steigenden Zinsen werden diese grundsätzlich attraktiver, da Sparer ihr Kapital risikolos zu einem fixen Zinssatz anlegen können.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang jedoch die Entwicklung der Inflation. Diese liegt in 2022 bei durchschnittlich über 7 Prozent. Bei Zinssätzen von maximal 0,5 Prozent auf Spareinlagen, verlieren Sparer weiterhin über 6 Prozent an realem Vermögen pro Jahr. In Bezug auf das gesamte Geldvermögen in der Bundesrepublik sind das 230 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Zahlen sind besorgniserregend.

Das Rentenniveau in Deutschland sinkt seit Jahren. Aufgrund des demografischen Wandels soll dieses bis 2050 auf unter 42 Prozent sinken. Wer keine private Altersvorsorge betreibt, riskiert hohe finanzielle Einbuße im Alter hinnehmen zu müssen. Wer sein Geld hingegen am Kapitalmarkt platziert, profitiert langfristig von relativ hohen Renditen und einem soliden Vermögenswachstum.

Kredite werden wieder teurer

Kredite sind im vergangenen Jahr teurer geworden. Die Zeiten sind vorbei, als eine Immobilienfinanzierung noch zu 1,5 Prozent möglich war. Aktuell liegt der Durchschnitt viel eher bei 3,5 Prozent. Dass Kredite teurer werden bedeutet auch im Umkehrschluss, dass dem Immobilienmarkt eine Änderung der Dynamik bevorsteht. Günstige Finanzierungen fördern den Kauf von Immobilien, was wiederum die Preise ankurbelt. Sinkt nun die Nachfrage nach Immobilien, so werden auch die Kaufpreise sinken.

Für die hohe Inflation von teilweise über 8 Prozent waren die niedrigen Zinsen im EU-Raum zu konjunkturfördernd. Aus dem Grund wird die EZB auch in den kommenden Monaten die Zinsen wahrscheinlich sukzessive erhöhen, damit sich das Preisniveau normalisieren kann. Ziel der Zentralbanken ist es aktuell, die Preissteigerungen zu bremsen.

Kunden, die einen fixen Zinssatz bei ihren Krediten vereinbart haben, müssen sich keine Gedanken machen. Wer mit seiner Hausbank einen variablen Zinssatz vereinbart hat, muss von einem Anstieg der Zinskosten ausgehen. Dass Kredite jetzt schnell sehr teuer werden, halten wir dennoch für unwahrscheinlich - im Vergleich zum Niveau vor 10 - 15 Jahren sind Finanzierungen weiterhin relativ günstig.

Der Aktienmarkt bleibt weiterhin die stärkste Anlageklasse

Grundsätzlich wirken Zinserhöhungen bremsend auf die Kursentwicklung von Aktien, da das Fremdkapital teurer wird. Investitionen werden zurückgefahren und auch die Nachfrage seitens der Kunden sinkt aufgrund der höheren Finanzierungskosten. Bei News zu Zinserhöhungen reagiert der Aktienmarkt aus dem Grund meistens mit Kurskorrekturen nach unten, da von niedrigeren Unternehmensgewinnen ausgegangen wird.

Wer sich die Aktienmarktentwicklung der vergangenen 50 Jahre jedoch anschaut, wird schnell feststellen, dass es sich hierbei nur um Momentaufnahmen handelt. Eine EZB-Entscheidung muss relativ betrachtet werden. Kurzfristig reagieren die Märkte auf derartige Szenarien immer volatil - das pendelt sich jedoch schnell wieder ein. Trotz zahlreicher Finanzkrisen, haben Anleger in den MSCI-World z.B. seit seiner Auflage ca. 7 Prozent an jährlicher Rendite erzielt. Diese Statistik zeigt, dass kurzfristige Ereignisse oft überbewertet werden. Wichtig ist die langfristige Entwicklung einer Wirtschaft und der Unternehmen und diese ist im Zeitablauf immer positiv.

Fazit

Wir bei easyfolio lassen uns von derartigen Ereignissen nicht ablenken. Unsere Portfolios sind breit gestreut am globalen Aktienmarkt und entwickeln sich auch in diesen Zeiten solide. Wichtig ist, dass unsere Anleger einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen, um gerade volatile Phasen wie die heutigen entspannt zu meistern.

Der Aktienmarkt bleibt aus unserer Sicht und mit Hinblick auf die private Altersvorsorge alternativlos. ETFs bieten einen außerordentlich effizienten Zugang zu globalen Unternehmen, die bereits wieder im Aufschwung sind.