Wirtschaft Habeck drängt auf Reform der WTO

Foto: World Trade Organization WTO in Genf, über dts Nachrichtenagentur

Neuhardenberg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) drängt auf eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO). Der derzeitige Zustand der WTO sei "arg ramponiert", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einem G7-Handelsministertreffen in Neuhardenberg in Brandenburg.